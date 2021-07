Il grande nuoto a Napoli: ISL lancia il ticketing della Regular Season 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) International Swimming League 2021: dal 26 agosto al 30 settembre la piscina Scandone di Napoli sarà sede della prima fase della manifestazione che vedrà protagonisti grandi campioni del nuoto (compresa Federica Pellegrini). E’ aperta da oggi la vendita dei biglietti per la Regular Season di International Swimming League di nuoto, il più importante evento sportivo Leggi su 2anews (Di venerdì 23 luglio 2021) International Swimming League: dal 26 agosto al 30 settembre la piscina Scandone disarà sedeprima fasemanifestazione che vedrà protagonisti grandi campioni del(compresa Federica Pellegrini). E’ aperta da oggi la vendita dei biglietti per ladi International Swimming League di, il più importante evento sportivo

Ultime Notizie dalla rete : grande nuoto Gli azzurri su cui scommettiamo per una medaglia alle Olimpiadi Pronunciare la parola nuoto significa pronunciare soprattutto un nome e un cognome: Federica ... Anche perché sarà il suo ultimo grande atto individuale. L'obiettivo è arrivare in finale e, magari, ...

Oggi al via le Olimpiadi, quattro gli atleti paralimpici liguri ... Francesco Bocciardo nel nuoto , Gian Filippo Mirabile nel Pararowing e Matteo Orsi nel tennistavolo. Sono loro che rappresenteranno in Giappone lo sport paralimpico della Liguria. 'E' una grande ...

Nicolò Martinenghi alle Olimpiadi di nuoto contro Peaty, l’uomo-rana è pronto per il “mostro” Sport Fanpage Sport Center Parma e Coopernuoto aderiscono alla “Notte azzurra delle piscine” È un’estate dedicata all’azzurro quella del 2021. E non solo per la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei o per le imminenti Olimpiadi. L’azzurro è anche il colore delle piscine che hanno ri ...

Nuoto Catania, arrivano quattro conferme per il prossimo anno CATANIA – Dopo i nuovi arrivi (il difensore Banicevic e il centro-boa Eskert) arrivano le prime conferme in casa della Nuoto Catania. La società del presidente Mario Torrisi riparte dalle basi…rossazz ...

