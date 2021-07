Il gran cono del Vesuvio si illuminerà con il trombettista Dave Douglas e il sassofonista Marco Zurzolo

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ildelsicon lade musica dele compositore statunitensee con il. Sarà la loro perfomance musicale, sabato 24 luglio alle 18, ad inaugurare la XXVI edizione di Pomigliano Jazz con uno dei due eventi speciali in programma. Ma non finisce qui. A completare l’originale formazione che si esibirà sulla spettacolare vetta del vulcano più famoso al mondo, a quota 1200 metri, sul palco allestito sull’orlo del cratere che ...

TerraDiPalma : RT @PomiglianoJazz: Un incontro speciale sul gran cono del Vesuvio: la tromba di Dave Douglas incontra il sax di Marco Zurzolo. Info progra… - onopic : RT @PomiglianoJazz: Un incontro speciale sul gran cono del Vesuvio: la tromba di Dave Douglas incontra il sax di Marco Zurzolo. Info progra… - ludemilio : RT @PomiglianoJazz: Un incontro speciale sul gran cono del Vesuvio: la tromba di Dave Douglas incontra il sax di Marco Zurzolo. Info progra… - for_tu_na_ : RT @PomiglianoJazz: Un incontro speciale sul gran cono del Vesuvio: la tromba di Dave Douglas incontra il sax di Marco Zurzolo. Info progra… - PomiglianoJazz : Un incontro speciale sul gran cono del Vesuvio: la tromba di Dave Douglas incontra il sax di Marco Zurzolo. Info pr… -

Ultime Notizie dalla rete : gran cono

NapoliToday

...- SEZIONE SCOMPARSI Fiction I3 Tv con Alessandro Preziosi 23.30 FILM - Commedia CI VUOLE UN... HOUSE "Il caso House" 10.15 BONES 12.10E MANGIATO - IL MENU Cucina 12.25 STUDIO APERTO/SPORT ...I mono - e di - gliceridi degli acidi grassi, utilizzati come emulsionanti in unnumero di ... Dal punto di vista nutrizionale, unfornisce da 194 (quello di Grom) a 244 (Sammontana) kcal. I ...NAPOLI – Sul gusto violetta dedicato alla principessa Sissi – che il Gran Caffè Gambrinus ha offerto per la prima volta sul finire dell’Ottocento alla imperatrice – si rincorrono storie tramandate da ...Conquistò la Principessa Sissi che, in visita nella nostra città sul finire dell'800, lo assaggiò al Gran Caffè Gambrinus che ne lancia oggi una nuova versione, tra due biscotti al cacao, con cuore di ...