Il figlio della sindaca di Parigi nuota nella Senna per combattere l’inquinamento

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 luglio 2021) A 16 anni Arthur Germain ha attraversato a nuoto il canaleManica, il più giovane francese ad aver tentato l’impresa. Ora che di anni ne ha 19, l’avventura si ripete ma in acqua dolce.di, Anne Hidalgo, dalla quale ha ereditato l’attenzione per l’ambiente, Germain sta attraversando bracciata dopo bracciata tutto il corso, dalla sorgente alla foce: un tragitto di 784 km, mai percorso primasua interezza, tutto in solitaria. Una sfida intrapresa per educare al rispetto del fiume più famoso di Francia. «Non ...