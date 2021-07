Il Decreto legge abrogato (Di venerdì 23 luglio 2021) Ci avete segnalato una storia che ci ha divertito molto, si parla come sempre di Covid, ma per fortuna niente di medico. Ora vi spiego meglio. La segnalazione ci ha mostrato come in certi ambienti si stia gongolando sul fatto che sia stato abrogato il Decreto legge del 18 maggio 2021. Decreto legge che riportava «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Gongolano perché senza quel Decreto legge in alcuni ambienti sono convinti che non potrà essere introdotto il green pass. Ho trovato la faccenda riportata su alcuni dei gruppi Telegram che ... Leggi su butac (Di venerdì 23 luglio 2021) Ci avete segnalato una storia che ci ha divertito molto, si parla come sempre di Covid, ma per fortuna niente di medico. Ora vi spiego meglio. La segnalazione ci ha mostrato come in certi ambienti si stia gongolando sul fatto che sia statoildel 18 maggio 2021.che riportava «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Gongolano perché senza quelin alcuni ambienti sono convinti che non potrà essere introdotto il green pass. Ho trovato la faccenda riportata su alcuni dei gruppi Telegram che ...

