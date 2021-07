Il Covid fa crollare furti (14%) e rapine (34%) in casa. Ma gli italiani hanno ancora paura (Di venerdì 23 luglio 2021) Effetto Covid: stando al Rapporto diffuso oggi dalla Cna, nell’anno dell’epidemia furti e rapine nelle abitazioni italiane sono diminuiti in maniera rilevante. Per la precisione, rileva il ministero dell’Interno, nel 2020 rispetto al 2019 i furti sono calati del 34,4% e le rapine del 14,4%. Dati da porre, evidentemente, in relazione alla crescita del lavoro da remoto, ai mancati viaggi e al crollo di uscite serali verso palestre, bar, ristoranti, cinema, teatri. furti e rapine: a Firenze la media più preoccupante Nonostante il calo, tra furti e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Effetto: stando al Rapporto diffuso oggi dalla Cna, nell’anno dell’epidemianelle abitazioni italiane sono diminuiti in maniera rilevante. Per la precisione, rileva il ministero dell’Interno, nel 2020 rispetto al 2019 isono calati del 34,4% e ledel 14,4%. Dati da porre, evidentemente, in relazione alla crescita del lavoro da remoto, ai mancati viaggi e al crollo di uscite serali verso palestre, bar, ristoranti, cinema, teatri.: a Firenze la media più preoccupante Nonostante il calo, trae ...

