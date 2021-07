Il caso dell’imprenditore italiano in cella negli Emirati da 4 mesi Avvocato a TPI | “L’Italia lo aiuti | non ci sono accuse”

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 luglio 2021)trascorsi oltre 4da quando Andrea Costantino si trova detenuto nella prigione di Al Wathba ad Abu Dhabi. Costantino ha 49 anni e fa il trader del petrolio. Il 21 marzo scorso è stato arrestatoArabi quando venne prelevato da un hotel di Dubai sotto gli occhi della compagna Stefania Giudice e della loro bambina di tre anni ma da allora non è stata formulata alcuna accusa, non gli hanno contestato un reato. Non l’hanno interrogato. Non gli hanno consegnato un atto giudiziario. Non gli hanno ancora permesso di parlare con un difensore. La linea degliArabi si fa sempre più ...