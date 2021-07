Il caricabatterie wireless in ceramica che dura per sempre (Di venerdì 23 luglio 2021) I caricabatterie sono così diffusi che Apple e Samsung hanno iniziato a non includerlo più all’interno della confezione dei loro smartphone, tuttavia l’usura e il ciclo di vita costringono al cambio obbligatorio di tanto in tanto. Un passaggio che potrebbe essere dimenticato con Biscuit, caricabatterie wireless da 15 watt in ceramica (di zirconia) che si può riparare e aggiornare per durare molto a lungo. Progettato senza parti adesive, si smonta in 20 secondi per eventuali modifiche (non servono conoscenze tecniche specifiche per eseguire i cambi, sostiene l’ideatore Charles Duffy, ossessionato dal voler ... Leggi su wired (Di venerdì 23 luglio 2021) Isono così diffusi che Apple e Samsung hanno iniziato a non includerlo più all’interno della confezione dei loro smartphone, tuttavia l’usura e il ciclo di vita costringono al cambio obbligatorio di tanto in tanto. Un passaggio che potrebbe essere dimenticato con Biscuit,da 15 watt in(di zirconia) che si può riparare e aggiornare perre molto a lungo. Progettato senza parti adesive, si smonta in 20 secondi per eventuali modifiche (non servono conoscenze tecniche specifiche per eseguire i cambi, sostiene l’ideatore Charles Duffy, ossessionato dal voler ...

