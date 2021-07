I trend skincare del prossimo futuro

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 luglio 2021) Cosa ci aspetta nel mondo beauty del prossimo futuro? Roz Wicks (TrendAroma Marketing, Regno Unito) lo spiega sulla piattaforma Beauty Horizons. Secondo il Beauty Survey 2020 Key Insights Report di Euromonitor International, i principali problemi a livello globale per la pelle sono quelli legati all’acne (49%), l’invecchiamento (44%), problemi di stile di vita (34%), pelle sensibile (33%) e ormonali (9%). Stiamo già assistendo al lancio di prodotti per la cura della pelle legati agli ormoni, progettati per le vampate di calore, la pelle secca e spenta, dedicati alle donne in menopausa e pre-menopausa. Per loro sono in fase di studio formule per aiutare a contrastare la perdita di elasticità e collagene e riavviare la circolazione della pelle, che cambia durante la menopausa. Le ricerche relative alla cura di sé (sul web, in profumeria, in istituti e spa) sono aumentate del 26,9% negli Stati Uniti durante l’anno scorso e la combinazione di salute, stile di vita sano, cura di sé, pratiche olistiche, benessere e bellezza aumenterà ancora da quest’anno in poi. I marchi si concentreranno sul lancio di linee basate su 2 fattori chiave: salute della pelle e benessere emotivo.