I rifiuti di Roma diventano un’«installazione permanente»: il progetto provocatorio contro la gestione della spazzatura (Di venerdì 23 luglio 2021) Un vernissage a cielo aperto nato «attraverso il punto di vista dell’artista regionale Nicola Zingaretti». Un appassionato «lavoro di collezionismo, riflessione e attesa sul primo ventennio del XXI secolo» contrastato dai «noti noti critici d’arte iggaR (palindromo di Raggi n.d.r.) e Ama, che stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per stroncare questo movimento artistico». A Roma sono comparsi dei cartelli provocatori sugli accumuli di rifiuti formatisi attorno ai cassonetti pieni, con su scritto: «installazione permanente». La critica “artistica” è opera dei creatori dell’omonimo manifesto, pubblicato in uno ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) Un vernissage a cielo aperto nato «attraverso il punto di vista dell’artista regionale Nicola Zingaretti». Un appassionato «lavoro di collezionismo, riflessione e attesa sul primo ventennio del XXI secolo» contrastato dai «noti noti critici d’arte iggaR (palindromo di Raggi n.d.r.) e Ama, che stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per stroncare questo movimento artistico». Asono comparsi dei cartelli provocatori sugli accumuli diformatisi attorno ai cassonetti pieni, con su scritto: «». La critica “artistica” è opera dei creatori dell’omonimo manifesto, pubblicato in uno ...

Advertising

gualtierieurope : La situazione #rifiuti a Roma è fuori controllo. Come ha ricordato @nzingaretti basterebbe iniziare ad usufruire di… - gualtierieurope : Ecco come stanno le cose sui #rifiuti a #Roma. È tempo di voltare pagina. Questa vergogna deve finire. E finirà!… - CarloCalenda : Intanto abbiamo chiesto al Governo, formalmente in Parlamento, di commissariare comune e regione su gestione rifiut… - manu_etoile : RT @EnricoMichetti: Lo scontro in corso tra il Sindaco di Roma e il Presidente della Regione Lazio ha affossato la gestione dei rifiuti. L’… - ciuffreda_maria : @rep_roma Peccato che hai fatto un Piano Regionale dei Rifiuti del cavolo! -