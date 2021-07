I presidenti di destra scaricano Salvini | ' Chi non si vaccina può morire | è scienza'

(Di venerdì 23 luglio 2021) La stoccata di ieri di Draghi in risposta a"L'appello a nonrsi è appello a" è stato ripreso ed è rimbalzato in quasi tutte le comunicazioni deidelle Regioni ...

Globalist.it

La stoccata di ieri di Draghi in risposta a Salvini "L'appello a non vaccinarsi è appello a morire" è stato ripreso ed è rimbalzato in quasi tutte le comunicazioni deidelle Regioni italiane, soprattutto quelli leghisti. Zaia (Lega) durissimo: "Chi non si vaccina può morire, è scienza" Allo scoperto esce per primo Luca Zaia. Il Veneto vede i dati dell'......contendersi il prestigioso trofeo intitolato quest'anno alla memoria di due illustri ex...quello che si snoda lungo il percorso del fiume Liri che i corridori avranno sempre alla loro...Zaia, Fedriga e Cirio appoggiano la linea di Draghi che aveva liquidato le affermazioni discutibili del leader leghista ...BRUXELLES - E' scontro tra il premier sloveno, Janez Jansa, presidente di turno del Consiglio Ue, ed il commissario per la gestione delle Crisi, che rappresenta Lubiana nell'Esecutivo europeo, Janez L ...