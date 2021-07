I no vax che si sentono traditi da Salvini, ma non sanno le regole del Green Pass (Di venerdì 23 luglio 2021) Capita che Matteo Salvini e il suo team, come da routine, pubblichino una foto del leghista che si trova in qualche locale d’Italia a godersi il buon caffè, una di quelle che tanto piace ai suoi lettori. La foto di oggi, però, ha qualcosa di diverso. Qualcosa che in moltissimi hanno notato e che sta facendo fare allo scatto il giro dei social. Sul tavolo, sotto la mascherina, svetta un QR Code con riferimento alla Regione Lombardia (come si vede bene nella fotografia che su Twitter). La reazione dei no vax è immediata: vedono il Green Pass Salvini e si sentono traditi. Seduto al bar e ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 luglio 2021) Capita che Matteoe il suo team, come da routine, pubblichino una foto del leghista che si trova in qualche locale d’Italia a godersi il buon caffè, una di quelle che tanto piace ai suoi lettori. La foto di oggi, però, ha qualcosa di diverso. Qualcosa che in moltissimi hanno notato e che sta facendo fare allo scatto il giro dei social. Sul tavolo, sotto la mascherina, svetta un QR Code con riferimento alla Regione Lombardia (come si vede bene nella fotografia che su Twitter). La reazione dei no vax è immediata: vedono ile si. Seduto al bar e ...

borghi_claudio : Guarda quello lì, guarda che naso che ha, è un NO VAX, mi FA PAURA. - raffaellapaita : Piena solidarietà a @GiovanniToti per la valanga di insulti e minacce che sta ricevendo dai No Vax. Un tale clima… - CarloCalenda : .?@virginiaraggi? basta con questi giochini “dico non dico”. Fatti questo vaccino e invita i romani a farlo. Ni Vax… - electricgypsyIT : @Fonterossonera @curziomaltesetw “Inevitabilmente” su che basi? Fonti? Studi? Caxxate no vax? - simondritt : Credo che l’esistenza di molti no vax sia merito di burione -