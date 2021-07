I negozi di Olbia insieme per promuovere il patrimonio archeologico della Sardegna

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Visited 64 times, 64 visits today) Notizie Simili: I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… Tra i commercianti diil giorno dopo il pugno… Ambrosio scende in campo e annuncia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : negozi Olbia

Gallura Oggi

... manifestazione culturale e di promozione turistica del territorio, che vedrà coinvolti circa 40 esercizi commerciali di corso Umberto e via Regina Elena a. Le attività commerciali, dal 24 al ...I nuovi locali commerciali del Delta di. Il Delta Center difa sempre più gola dal punto di vista commerciale. Nel complesso, situato in zona industriale, è stata inaugurata una nuova multinazionale e un'altra ingrandisce il suo locale . Una è la Wurt, ...Sono ben 12 i punti vendita di Unieuro che si sono rifatti look. Riaprono oggi al pubblico, più innovativi e accoglienti che mai dopo importanti interventi di relocation e ristrutturazione, sia da par ...Unieuro reinaugura 12 punti di vendita dopo interventi relocation e ristrutturazione di negozi diretti e affiliati. A partire da Olbia, dove Unieuro si è trasferito al piano terra del centro commercia ...