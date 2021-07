I grandi movimenti estivi per costruire il Partitone di Centro (Di venerdì 23 luglio 2021) Matteo Salvini, Matteo Renzi, Silvio Berlusconi. E forse Carlo Calenda. Prove tecniche di un raggruppamento che vuole presentarsi come moderato per escludere Giorgia Meloni. Ma inciampa sulla Lega no vax e sullo sparo di Voghera. E il Pd deve battersi per evitare l’irrilevanza Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 23 luglio 2021) Matteo Salvini, Matteo Renzi, Silvio Berlusconi. E forse Carlo Calenda. Prove tecniche di un raggruppamento che vuole presentarsi come moderato per escludere Giorgia Meloni. Ma inciampa sulla Lega no vax e sullo sparo di Voghera. E il Pd deve battersi per evitare l’irrilevanza

Advertising

EroUnPodcast : RT @espressonline: I grandi movimenti estivi per costruire il Partitone di Centro - TseenF : @OizaQueensday Paola Egonu È la pallavolo. Guardarla giocare fa venire voglia di organizzare una partitella, tante… - espressonline : I grandi movimenti estivi per costruire il Partitone di Centro - flaviofelice : RT @DottrinaSociale: Maurizio Serio: 'Certo nei secoli non sono mancate risposte anche contraddittorie da parte dei grandi movimenti filoso… - mar__bru : @ES1670 Prima di commentare andrebbe letto l’articolo, che spiega come Social Changes sia una organizzazione che ai… -