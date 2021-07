I Giochi nascosti, a Tokyo l'evento mondiale che c'è ma non si vede (Di venerdì 23 luglio 2021) Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) - (dall'inviato Emanuele Rizzi) - Questa sera a Tokyo andrà in scena la Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 e sarà senza pubblico ma con posti riservati solo a dignitari, diplomatici, membri del Comitato Olimpico Internazionale, sponsor olimpici e media. In giro per la città di Tokyo e anche nelle altre sedi olimpiche come Saitama dove giocano le Nazionali di basket, i Giochi non sono pubblicizzati, ma sono quasi tenuti nascosti alla popolazione giapponese. L'evento mondiale che accomuna ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021), 23 lug. (Adnkronos) - (dall'inviato Emanuele Rizzi) - Questa sera aandrà in scena la Cerimonia di apertura deiolimpici di2020 e sarà senza pubblico ma con posti riservati solo a dignitari, diplomatici, membri del Comitato Olimpico Internazionale, sponsor olimpici e media. In giro per la città die anche nelle altre sedi olimpiche come Saitama dove giocano le Nazionali di basket, inon sono pubblicizzati, ma sono quasi tenutialla popolazione giapponese. L'che accomuna ...

