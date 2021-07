I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 23 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 5.143 casi positivi da coronavirus e 17 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.459 (67 in più di ieri), di cui 155 nei reparti di terapia intensiva (3 Leggi su ilpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 5.143 casi positivi dae 17 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.459 (67 in più di ieri), di cui 155 nei reparti di terapia intensiva (3

Advertising

TeresaBellanova : I dati delle ultime settimane dimostrano senza ombra di dubbio che i #vaccini sono la nostra arma migliore contro i… - ilfoglio_it : Letta e il silenzio sul caso Invalsi. L'indifferenza del Pd rispetto ai dati sulla scuola è un buon termometro per… - borghi_claudio : I contro in questo caso sono LE REAZIONI AVVERSE che vengono registrate dall'AIFA che fa un report periodico. Ecco… - annalisabarla : RT @MartaEsperti: @agorarai @LongCovidItalia @Corriere @ONS @TheEconomist @istsupsan @WHO @Dr2NisreenAlwan Chiediamo dunque come @LongCovid… - Terry77535931 : RT @MasterAb88: #Loveisintheair ieri risulta la soap più vista sia sul target commerciale (20,5%) sia sui giovani (21%) I dati parlano da s… -