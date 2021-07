I COLORI DEL SALENTO, MOVIMENTO ARTISTICO E CULTURALE (Di venerdì 23 luglio 2021) Roca NuovaIdeato e promosso da Regina Resta, presidente dell’associazione Verbumlandiart LECCE – Non solo mostre d’arte con “I COLORI del SALENTO”, il nuovo progetto dell’infaticabile operatrice CULTURALE e poetessa Regina Resta, presidente dell’Associazione internazionale Verbumlandiart di Galatone, ma un MOVIMENTO libero e autonomo di poeti, scrittori e artisti della splendida terra salentina. Ognuno, nella sua piena identità, può partecipa alla costruzione del MOVIMENTO CULTURALE. “Non è solo il titolo per una Mostra – annota Regina Resta – ma una esortazione di risveglio ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 luglio 2021) Roca NuovaIdeato e promosso da Regina Resta, presidente dell’associazione Verbumlandiart LECCE – Non solo mostre d’arte con “Idel”, il nuovo progetto dell’infaticabile operatricee poetessa Regina Resta, presidente dell’Associazione internazionale Verbumlandiart di Galatone, ma unlibero e autonomo di poeti, scrittori e artisti della splendida terra salentina. Ognuno, nella sua piena identità, può partecipa alla costruzione del. “Non è solo il titolo per una Mostra – annota Regina Resta – ma una esortazione di risveglio ...

