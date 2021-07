Horizon Forbidden West dedica un nuovo video al misterioso Sylens (Di venerdì 23 luglio 2021) Guerrilla Games torna a parlare di Horizon Forbidden West con un video focus su un personaggio che ritornerà anche nel sequel. Stiamo parlando di Sylens, presenza già conosciuta ai giocatori di Horizon Zero Dawn. Il breve video pubblicato dal team di sviluppo su Twitter è corredato da una didascalia: "Un uomo con una determinazione incrollabile, Sylens ha dimostrato di essere un alleato occasionale di Aloy, ma non ci penserebbe due volte a sacrificare chi gli è vicino per ottenere ciò che vuole. Avvolto nel mistero e carico di conoscenza, Aloy saprà mai ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) Guerrilla Games torna a parlare dicon unfocus su un personaggio che ritornerà anche nel sequel. Stiamo parlando di, presenza già conosciuta ai giocatori diZero Dawn. Il brevepubblicato dal team di sviluppo su Twitter è corredato da una didascalia: "Un uomo con una determinazione incrollabile,ha dimostrato di essere un alleato occasionale di Aloy, ma non ci penserebbe due volte a sacrificare chi gli è vicino per ottenere ciò che vuole. Avvolto nel mistero e carico di conoscenza, Aloy saprà mai ...

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Forbidden Genshin Impact incontra Horizon Forbidden West e Horizon Zero Dawn con l'aggiunta gratis di Aloy Lo sviluppatore miHoYo ha da poco rivelato che Aloy di Horizon Zero Dawn e dell'imminente Horizon Forbidden West arriverà in Genshin Impact . Genshin non ha mai fatto crossover come questo prima. Al momento, ci sono pochi dettagli su questa collaborazione, Aloy è semplicemente apparsa sui ...

Genshin Impact: Aloy è il primo personaggio evento a cinque stelle gratuito miHoYo ha grandi piani per il franchise come l'evento Savior From Another World che secondo il sito ufficiale include Aloy di Horizon Forbidden West come primo personaggio evento a cinque stelle ...

Horizon Forbidden West: il nuovo focus di Guerrilla è dedicato a Sylens Everyeye Videogiochi Horizon Forbidden West in un nuovo video dedicato a Sylens Guerrilla Games torna a parlare di Horizon Forbidden West con un video focus su un personaggio che ritornerà anche nel sequel. Stiamo parlando di Sylens, presenza già conosciuta ai giocatori di Horizo ...

Horizon Forbidden West: il nuovo focus di Guerrilla è dedicato a Sylens Lo sfuggente Sylens è al centro del nuovo video focus di Guerrilla sulla storia di Horizon Forbidden West, il kolossal action GDR in arrivo su PS4 e PS5 ...

