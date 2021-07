Ho il green pass ma potrei contagiare. Ecco una storia di negligenza del sistema di vaccinazione (Di venerdì 23 luglio 2021) di Nicola Gianmarco Ponsillo Il Ministero della Salute mi ha inviato il green pass, valido per 9 mesi, a partire dal 30 giugno. Dunque sarei libero di accedere in quei luoghi, ove è richiesto, fino a marzo del 2022. Il Ministero della Salute non sa, però, che la mia vaccinazione non è stata correttamente eseguita (ho fatto una sola dose di Pfizer tre mesi fa e non ho anticorpi) per l’imperizia, negligenza e imprudenza di chi doveva vaccinarmi. Dunque, mi chiedo: a quante persone è stata inviata impropriamente questa certificazione verde, facendole sentire “libere” di tornare alla normalità mentre invece sono solo libere di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) di Nicola Gianmarco Ponsillo Il Ministero della Salute mi ha inviato il, valido per 9 mesi, a partire dal 30 giugno. Dunque sarei libero di accedere in quei luoghi, ove è richiesto, fino a marzo del 2022. Il Ministero della Salute non sa, però, che la mianon è stata correttamente eseguita (ho fatto una sola dose di Pfizer tre mesi fa e non ho anticorpi) per l’imperizia,e imprudenza di chi doveva vaccinarmi. Dunque, mi chiedo: a quante persone è stata inviata impropriamente questa certificazione verde, facendole sentire “libere” di tornare alla normalità mentre invece sono solo libere di ...

Ultime Notizie dalla rete : green pass Green pass: Regione Fvg, misure incidono, balzo prenotazioni Un risultato importante che conferma quanto la decisione di introdurre alcune limitazioni nell'accesso a locali ed eventi pubblici per chi non è in possesso del Green pass a partire dal 6 agosto ...

Covid Veneto, Zaia: "Congelate sospensioni medici no vax, manca personale" Poi, su un possibile effetto con l'obbligo del Green pass, il governatore ha spiegato: "Per vaccinarsi, dalle telefonate ricevute dai call center, registriamo un assalto alla diligenza. I nostri call ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green pass, previste esenzioni: ecco per chi potrebbero scattare «Si stanno studiando le esenzioni al green pass: ad esempio chi non può completare il ciclo vaccinale perchè magari ha avuto una reazione allergica grave alla prima dose del vaccino, e ci sono ...

Green pass, il ministro Gelmini: "Tamponi più facili per i giovani" Così il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini oggi pomeriggio in visita a Genova esclude che ci possano essere margini di autonomia per le Regioni nell'applicazione del Green pass.

