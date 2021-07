“Harry non è il figlio di Carlo”. La perizia del criminologo italiano parla chiaro: “Ecco chi è il suo vero padre” (Di venerdì 23 luglio 2021) E se così fosse davvero? E se chi lo afferma avesse ragione? Domande, condizionali, questo è il modo di affrontare una argomento così delicato. Torniamo a parlare del principe Harry, ma stavolta di nessuna intervista scabrosa che riguarda la sua famiglia e il suo matrimonio. Stavolta a buttare benzina sul fuoco, qualora ce ne fosse ancora bisogno, è un criminologo italiano, Ezio Denti. La sua accusa è semplice: il principe Harry non è figlio di Carlo d’Inghilterra. Come ricorderete, il velenoso gossip va avanti da decenni e tira in ballo “le corna” di Lady ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) E se così fosse dav? E se chi lo afferma avesse ragione? Domande, condizionali, questo è il modo di affrontare una argomento così delicato. Torniamo are del principe, ma stavolta di nessuna intervista scabrosa che riguarda la sua famiglia e il suo matrimonio. Stavolta a buttare benzina sul fuoco, qualora ce ne fosse ancora bisogno, è un, Ezio Denti. La sua accusa è semplice: il principenon èdid’Inghilterra. Come ricorderete, il velenoso gossip va avanti da decenni e tira in ballo “le corna” di Lady ...

