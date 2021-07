Harry Kane vicinissimo al Manchester City, cifra record (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo il quotidiano inglese “The Sun” Harry Kane sarebbe ad un passo dal City di Guardiola per una cifra record Il Manchester City prova a rispondere al Psg sul mercato. Le due squadre, che negli ultimi anni hanno speso sempre più per provare a vincere la Champions, saranno anche in questa stagione le regine del mercato europeo. I francesi hanno già preso Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum e Sergio Ramos, sono in trattativa per Pogba. Gli inglesi invece sarebbero ad un passo da Harry Kane. Infatti, come riporta il “Sun”, il ... Leggi su zon (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo il quotidiano inglese “The Sun”sarebbe ad un passo daldi Guardiola per unaIlprova a rispondere al Psg sul mercato. Le due squadre, che negli ultimi anni hanno speso sempre più per provare a vincere la Champions, saranno anche in questa stagione le regine del mercato europeo. I francesi hanno già preso Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum e Sergio Ramos, sono in trattativa per Pogba. Gli inglesi invece sarebbero ad un passo da. Infatti, come riporta il “Sun”, il ...

