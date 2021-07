Haiti | scontri e spari al funerale del presidente ucciso Jovenel Moise

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tutti i membri della delegazione statunitense sono stati messi al sicuro e non sembra siano stati presi di mira, secondo fonti diplomatiche

... crescente insicurezza etra bande che ostacolano le operazioni umanitarie nella periferia di Port - au - Prince. 'Nel contesto di, dove la resistenza nei confronti dei vaccini è alta - ...Nelle ultime ore c'è stata anche una vittima : un uomo di 36 anni morto durante glicon la ... di origine cubana (rivolgendosi non solo alla gente di Cuba ma anche alla popolazione di, ...Fino all'altro ieri, Haiti era l'unico paese delle Americhe senza una singola dose di vaccini per il Covid-19. Ieri 500 mila dosi di ...Si tratta di un medico di 63 anni, che secondo le forze dell'ordine e la magistratura sarebbe stato il referente per l'assassinio del presidente ...