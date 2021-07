Guerra di ministri, Dadone contro Bianchi: “No all’obbligo vaccinale per il personale della scuola” (Di venerdì 23 luglio 2021) Sull’obbligo vaccinale nel governo è tutti contro tutti. Da una parte il Pd, dall’altra 5 Stelle in ordine sparso e Lega. Oggi il ministro Fabiana Dadone ha contraddetto il collega all’Istruzione Patrizio Bianchi. Non solo: poco dopo, il sottosegretario alla Salute, Sileri, ha contraddetto a sua volta la compagna M5s, Dadone. Dadone esterna contro BianchiMa andiamo per ordine. Stamattina in tv, la ministra delle politiche giovanili ha detto la sua. «Sono contro l’obbligatorietà della vaccinazione per il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Sull’obbligonel governo è tuttitutti. Da una parte il Pd, dall’altra 5 Stelle in ordine sparso e Lega. Oggi il ministro Fabianaha contraddetto il collega all’Istruzione Patrizio. Non solo: poco dopo, il sottosegretario alla Salute, Sileri, ha contraddetto a sua volta la compagna M5s,esternaMa andiamo per ordine. Stamattina in tv, la ministra delle politiche giovanili ha detto la sua. «Sonol’obbligatorietàvaccinazione per il ...

Advertising

OGGIRIO : @repubblica Dal più grande ECONOMISTA mi sarei aspettato una frase tipo ' non riaprire tutto e subito è come sparar… - OGGIRIO : @Corriere Dal più grande ECONOMISTA mi sarei aspettato una frase tipo ' non riaprire tutto e subito è come spararsi… - DanieleBerghino : @GabrieleIuvina1 @derspiegel 2/2 carbonifero europeo (Ruhr) che è tra l’altro è stato uno dei motivi dello scoppio… - noth2loos : @ItaliettaL @dariodivico @erretti42 ?? 'Gabinetto di guerra'! A proposito di linguaggio: è coerente col personaggio.… - Andrea_L_Guerra : RT @FIGroupIT: Nuovo #traguardo per l'Italia! Il #PNRR è stato approvato anche dal Consiglio dei Ministri delle Finanze dell’Unione Europe… -