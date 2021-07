Guendalina Tavassi, attacco dall’ex suocera su Instagram: parole al veleno (Di venerdì 23 luglio 2021) Guendalina Tavassi riceve un duro attacco dall’ex suocera. L’influencer ha reagito così alle dure parole rivolte nei suoi confronti. Duro attacco nei confronti della nota influencer (via web)A volte le coppie si lasciano pacificamente, senza strascichi e tensioni. Altre volte avviene in modo traumatico, come avvenuto tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte. La coppia si è sposata nel 2013 e ha due figli: Chloe e Salvatore. Pochi mesi fa la loro storia è giunta al termine e da allora sono sorti molti contrasti. Leggi ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 23 luglio 2021)riceve un duro. L’influencer ha reagito così alle durerivolte nei suoi confronti. Duronei confronti della nota influencer (via web)A volte le coppie si lasciano pacificamente, senza strascichi e tensioni. Altre volte avviene in modo traumatico, come avvenuto trae Umberto D’Aponte. La coppia si è sposata nel 2013 e ha due figli: Chloe e Salvatore. Pochi mesi fa la loro storia è giunta al termine e da allora sono sorti molti contrasti. Leggi ...

Advertising

lucarrabbiato : @futureneuralgia no va be qualcuno mi ha tirato la macumba ma guendalina tavassi mi ha salvato - abbusoo : zero come le parti del corpo naturali di guendalina tavassi - conglomerato : Ultima storia di Guendalina Tavassi con quella bambina VELOCE VELOCE - secretstepss : Allora Alfonso quanto tempo ci vuole ancora per confermare Guendalina Tavassi concorrente e vincitrice del prossimo GFVip - futureneuralgia : Le storie di Guendalina Tavassi stanno diventando la mia principale forma di intrattenimento in questo periodo -