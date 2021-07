Gruppo Volkswagen - Dieselgate, approvato laccordo con Winterkorn, Stadler e altri ex dirigenti (Di venerdì 23 luglio 2021) L'assemblea degli azionisti del Gruppo Volkswagen ha approvato, quasi all'unanimità, l'accordo raggiunto a giugno con l'ex amministratore delegato Martin Winterkorn e altri ex dirigenti per ottenere un risarcimento danni per il Dieselgate. In particolare, l'intesa è stata accolta con il voto favorevole del 99,9% dei soci presenti all'assise. I termini dell'accordo. L'accordo chiude il capitolo dell'istanza di risarcimento avviata lo scorso marzo in seguito ai risultati di un'indagine interna condotta per verificare le responsabilità dello scandalo emissioni: l'inchiesta ha ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 luglio 2021) L'assemblea degli azionisti delha, quasi all'unanimità, l'accordo raggiunto a giugno con l'ex amministratore delegato Martinexper ottenere un risarcimento danni per il. In particolare, l'intesa è stata accolta con il voto favorevole del 99,9% dei soci presenti all'assise. I termini dell'accordo. L'accordo chiude il capitolo dell'istanza di risarcimento avviata lo scorso marzo in seguito ai risultati di un'indagine interna condotta per verificare le responsabilità dello scandalo emissioni: l'inchiesta ha ...

Advertising

viaggiareonthe1 : Gruppo Volkswagen - Dieselgate, approvato laccordo con Winterkorn, Stadler e altri ex dirigenti - fisco24_info : Northvolt, il campione svedese delle batterie punta a Ipo da 20-30 miliardi: I maggiori azionisti sono la banca d’i… - AutoClubSrbija : RT @Autoprove: ??? Inpennata di vendite per le #Volkswagen #elettriche - Autoprove : ??? Inpennata di vendite per le #Volkswagen #elettriche - ANSA_Motori : Il Gruppo Volkswagen prosegue la propria offensiva elettrica nel primo semestre dell'anno. Da gennaio a giugno sono… -