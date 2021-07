Gruppo Ryanair, primo volo Boeing 727-8200 Malta Air basato a BGY Airport (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Il primo aeromobile Boeing 737-8200 basato all’aeroporto di Milano Bergamo dal Gruppo Ryanair con la livrea Malta Air è diventato operativo oggi, venerdì 23 luglio, effettuando il volo con destinazione Malaga. Il decollo dall’aeroporto di Milano Bergamo è avvenuto, come da programma, alle 07:00 am ora locale. Si tratta del primo di 10 aeromobili 737-8200 “Gamechanger” che saranno basati sull’aeroporto di Milano Bergamo entro l’estate 2022. Va ricordato che questo modello si caratterizza per 40% in meno di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – Ilaeromobile737-all’aeroporto di Milano Bergamo dalcon la livreaAir è diventato operativo oggi, venerdì 23 luglio, effettuando ilcon destinazione Malaga. Il decollo dall’aeroporto di Milano Bergamo è avvenuto, come da programma, alle 07:00 am ora locale. Si tratta deldi 10 aeromobili 737-“Gamechanger” che saranno basati sull’aeroporto di Milano Bergamo entro l’estate 2022. Va ricordato che questo modello si caratterizza per 40% in meno di ...

