Green Pass, Zingaretti: "Dopo parole Draghi impennata di prenotazioni per vaccino" (Di venerdì 23 luglio 2021) "Ringrazio Draghi per le sue parole e perché Dopo il suo messaggio abbiamo ricevuto un'impennata di prenotazioni, il che vuol dire che sono parole forti, ma che hanno aiutato a far capire quanto sia importante vaccinarsi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del restauro della Biblioteca Lancisiana di Santo Spirito in Saxia a Roma. vbo/sfe/gtr su Il Corriere della Città.

