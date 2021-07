Green pass: tutti i luoghi per cui sarà necessaria la certificazione. Come funziona dal 6 agosto (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle scorse ore è stato annunciato il nuovo decreto con le regole per contrastare la pandemia da Covid-19. Il premier Mario Draghi ha spiegato ieri la strategia per il Green pass, la più attesa degli ultimi giorni e anche la più discussa non solo a livello politico. Le nuove regole entreranno in vigore dal 6 agosto e la certificazione verde sarà necessaria per poter accedere alle attività e agli esercizi individuati dal dl approvato dal governo, occorrerà possedere “certificazioni verdi Covid-19 (Green pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle scorse ore è stato annunciato il nuovo decreto con le regole per contrastare la pandemia da Covid-19. Il premier Mario Draghi ha spiegato ieri la strategia per il, la più attesa degli ultimi giorni e anche la più discussa non solo a livello politico. Le nuove regole entreranno in vigore dal 6e laverdeper poter accedere alle attività e agli esercizi individuati dal dl approvato dal governo, occorrerà possedere “certificazioni verdi Covid-19 (), comprovanti l’inoculamento almeno della prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Il Green pass paragonato al nazismo. I vigili di Roma lo boicottano: 'Nessuno sarà multato' Il decreto anti Covid del governo di ieri - spiegato in conferenza stampa dal premier Mario Draghi - ha introdotto l'obbligo di Green pass per diversi luoghi, tra cui i ristoranti al chiuso: una novità che non è piaciuta a no vax e scettici del vaccino, ma nemmeno ad una parte dei vigili urbani di Roma, che in alcuni gruppi ...

Sottosegretario Costa: il green pass garantisce la libertà 'Il Green pass non priva di libertà, ma la garantisce e offre ulteriori opportunità. Dobbiamo affrontare questo omento importantissimo con prudenza e non con paura. Il green pass ci offre un ritorno ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Tutte le regole del Green pass: per le violazioni si rischiano multe fino a 1000 euro La misura del green pass dovrà essere applicata in modo perfetto: tutte le regole necessarie per i luoghi interessati dovranno essere osservate, così come i clienti dovranno capire la necessità di ...

Green Pass obbligatorio dal 5 agosto: ecco dove dovrà essere esibito Green pass obbligatorio per bar e ristoranti, ma solo al chiuso e al tavolo. Ma anche per palestre, cinema, teatri, stadi e concerti. Le discoteche restano chiuse, anche in zona bianca. Cambiano i par ...

