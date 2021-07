Green pass, sui vaccini è «assalto alla diligenza». Zaia: «Ma siamo in grado di garantirli?» (Di venerdì 23 luglio 2021) Un po’ come successo in Francia, anche in Italia è bastato annunciare l’introduzione del Green pass per accedere a tutta una serie di attività e le prenotazioni per i vaccini sono schizzate. Fra i governatori, che ora si trovano a dover fronteggiare questa gran mole di richieste, qualcuno già lo chiama “effetto Draghi” e, pur rilanciando l’avvertimento del premier sul fatto che «chi non si vaccina muore», segnala che la campagna vaccinale potrebbe non essere in grado di reggere all’impatto. Zaia: «Prendo atto del Green pass, ma possiamo garantire i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Un po’ come successo in Francia, anche in Italia è bastato annunciare l’introduzione delper accedere a tutta una serie di attività e le prenotazioni per isono schizzate. Fra i governatori, che ora si trovano a dover fronteggiare questa gran mole di richieste, qualcuno già lo chiama “effetto Draghi” e, pur rilanciando l’avvertimento del premier sul fatto che «chi non si vaccina muore», segnala che la campagna vaccinale potrebbe non essere indi reggere all’impatto.: «Prendo atto del, ma posgarantire i ...

