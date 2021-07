Green pass, Sileri: “Alleggerito, arma per tenere tutto aperto” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Il nuovo Dpcm introduce un Green pass ‘Alleggerito’, perché basta la prima dose” di vaccino anti-Covid “per ottenerlo, e ufficializza la revisione dei parametri tarati sull’attuale scenario epidemiologico”. Lo ha evidenziato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato oggi da Radio Capital. “Il Green pass è un mezzo straordinario di prevenzione, anche ai fini della diagnostica”, ha sottolineato, ricordando che il certificato “si può ottenere, oltre che con la vaccinazione, anche dopo un test diagnostico e questo può aiutare a rilevare i positivi”. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) “Il nuovo Dpcm introduce un’, perché basta la prima dose” di vaccino anti-Covid “per ottenerlo, e ufficializza la revisione dei parametri tarati sull’attuale scenario epidemiologico”. Lo ha evidenziato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervistato oggi da Radio Capital. “Ilè un mezzo straordinario di prevenzione, anche ai fini della diagnostica”, ha sottolineato, ricordando che il certificato “si può ot, oltre che con la vaccinazione, anche dopo un test diagnostico e questo può aiutare a rilevare i positivi”. ...

