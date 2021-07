Green pass scuola, il 56% dei docenti è contrario alla sua introduzione [ESITO SONDAGGIO] (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Green pass scuote l'opinione pubblica all'indomani del via libera da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Covid che contiene, tra le altre misure, maggiori restrizioni sull'utilizzo del Green pass. L'articolo Green pass scuola, il 56% dei docenti è contrario alla sua introduzione ESITO SONDAGGIO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilscuote l'opinione pubblica all'indomani del via libera da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Covid che contiene, tra le altre misure, maggiori restrizioni sull'utilizzo del. L'articolo, il 56% deisua

