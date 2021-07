Green Pass, sanzioni fino a 1.000 euro: cosa rischiano esercenti e cittadini (Di venerdì 23 luglio 2021) Con il nuovo Dl Covid, varato in Consiglio dei Ministri nella serata del 22 luglio, viene esteso l’ambito di applicazione del Green Pass. Applicare l’obbligo di Green Pass a diverse attività vuol dire anche estendere le sanzioni per gli esercenti che non rispettano le nuove regole per l’accesso. A rischiare sono sia gli esercenti che i cittadini, con sanzioni che vanno da 400 a 1.000 euro, fino alla chiusura temporanea del locale. In attesa della pubblicazione del Dl Covid in Gazzetta, ecco ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 luglio 2021) Con il nuovo Dl Covid, varato in Consiglio dei Ministri nella serata del 22 luglio, viene esteso l’ambito di applicazione del. Applicare l’obbligo dia diverse attività vuol dire anche estendere leper gliche non rispettano le nuove regole per l’accesso. A rischiare sono sia gliche i, conche vanno da 400 a 1.000alla chiusura temporanea del locale. In attesa della pubblicazione del Dl Covid in Gazzetta, ecco ...

