Green Pass | Rezza | “Allo studio esenzioni per chi non può vaccinarsi | come chi ha avuto reazione allergica grave dopo la prima dose”

"Si stanno studiando le esenzioni al Green Pass: ad esempio chi non può completare il ciclo vaccinale perché magari ha avuto una reazione allergica grave alla prima dose del vaccino". A dirlo è Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa di monitoraggio settimanale dell'andamento dell'epidemia da coronavirus. "E ci sono anche altri casi che stiamo studiando" aggiunge, assicurando che "ci sarà una circolare in tempi brevissimi per arrivare pronti al 6"

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - Walter80354487 : RT @AzzurraBarbuto: La scorsa estate non potevamo entrare nei luoghi pubblici senza mascherina, questa estate ci siamo spinti oltre: non po… - donjuandarapper : @Trekker1956 @HuffPostItalia Se non ti vaccini, non puoi fare questo e quello…..se questo non è un ricatto….comunqu… -