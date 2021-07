Green pass: Regione Fvg, misure incidono, balzo prenotazioni (Di venerdì 23 luglio 2021) "Solo oggi si sono prenotate per la vaccinazione anti Covid - 19 ben 7.059 persone. Un risultato importante che conferma quanto la decisione di introdurre alcune limitazioni nell'accesso a locali ed ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) "Solo oggi si sono prenotate per la vaccinazione anti Covid - 19 ben 7.059 persone. Un risultato importante che conferma quanto la decisione di introdurre alcune limitazioni nell'accesso a locali ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass: Regione Fvg, misure incidono, balzo prenotazioni Un risultato importante che conferma quanto la decisione di introdurre alcune limitazioni nell'accesso a locali ed eventi pubblici per chi non è in possesso del Green pass a partire dal 6 agosto ...

Giravolte: la 'nemica' del green pass Giorgia Meloni ad aprile sosteneva il 'certificato verde digitale' Ora abbiamo un'altra concorrente: Giorgia Meloni, ossia quella che ha sparato più di tutto contro il Green pass. E che in giornata ha detto: 'La cosa più inquietante della conferenza stampa di Draghi ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green pass, il ministro Gelmini: "Tamponi più facili per i giovani" "Cerchiamo un'applicazione estesa del green pass così come lo ha previsto il Governo, cerchiamo di estendere l'utilizzo del Green pass, - invita Gelmini - di vaccinarci nel più breve tempo possibile, ...

Green pass, previste esenzioni: ecco per chi potrebbero scattare «Si stanno studiando le esenzioni al green pass: ad esempio chi non può completare il ciclo vaccinale perchè magari ha avuto una reazione allergica grave alla prima dose del vaccino, e ci sono anche a ...

