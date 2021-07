Green pass per ristoranti, cinema e palestre al chiuso, le nuove regole (Di venerdì 23 luglio 2021) Proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, cambio dei parametri per l’attribuzione dei colori alle regioni (se prima erano Rt e Incidenza, ora sarà il tasso di ospedalizzazione), estensione del green pass per l’accesso a diverse attività. Queste, in estrema sintesi, sono le misure contenute nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 luglio 2021) Proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, cambio dei parametri per l’attribuzione dei colori alle regioni (se prima erano Rt e Incidenza, ora sarà il tasso di ospedalizzazione), estensione del green pass per l’accesso a diverse attività. Queste, in estrema sintesi, sono le misure contenute nel nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.

