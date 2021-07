Green Pass per bambini sotto i 12 anni, come stanno le cose (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo il nuovo decreto per il contenimento del Covid-19, ci si chiede se ci sia bisogno del Green Pass per i bambini sotto i 12 anni. La domanda è lecita dopo la stretta delle misure di contenimento per molti luoghi al chiuso dove sarà necessario esibire il certificato verde. Considerato che i più piccoli non possono accedere alla campagna vaccinale, ci sono comunque degli obblighi per frequentare ristoranti al chiuso, palestre, ma anche cinema, teatri e musei? Cerchiamo di capirlo per fugare ogni dubbio. In un primo momento si era temuto per fosse necessario proprio il Green ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo il nuovo decreto per il contenimento del Covid-19, ci si chiede se ci sia bisogno delper ii 12. La domanda è lecita dopo la stretta delle misure di contenimento per molti luoghi al chiuso dove sarà necessario esibire il certificato verde. Considerato che i più piccoli non possono accedere alla campagna vaccinale, ci sono comunque degli obblighi per frequentare ristoranti al chiuso, palestre, ma anche cinema, teatri e musei? Cerchiamo di capirlo per fugare ogni dubbio. In un primo momento si era temuto per fosse necessario proprio il...

