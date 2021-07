Green Pass obbligatorio nella scuola napoletana: la decisione (Di venerdì 23 luglio 2021) Green Pass obbligatorio nella scuola napoletana, le regole stabilite dal dirigente scolastico sono destinate a far discutere: cosa prevedono Aula scolastica (Getty Images)A scuola solo se vaccinati. È destinata a far discutere la decisione presa dal dirigente scolastico del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II nel cuore di Napoli a Piazza Dante. La circolare tiene in considerazione quella di oggi del Ministero dell’Istruzione, la numero 1107, e le decisioni del governo con l’ultimo decreto anti-Covid. Dal Ministero arrivano le ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 23 luglio 2021), le regole stabilite dal dirigente scolastico sono destinate a far discutere: cosa prevedono Aula scolastica (Getty Images)Asolo se vaccinati. È destinata a far discutere lapresa dal dirigente scolastico del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II nel cuore di Napoli a Piazza Dante. La circolare tiene in considerazione quella di oggi del Ministero dell’Istruzione, la numero 1107, e le decisioni del governo con l’ultimo decreto anti-Covid. Dal Ministero arrivano le ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Il Green pass paragonato al nazismo. I vigili di Roma lo boicottano: 'Nessuno sarà multato' Il decreto anti Covid del governo di ieri - spiegato in conferenza stampa dal premier Mario Draghi - ha introdotto l'obbligo di Green pass per diversi luoghi, tra cui i ristoranti al chiuso: una novità che non è piaciuta a no vax e scettici del vaccino, ma nemmeno ad una parte dei vigili urbani di Roma, che in alcuni gruppi ...

Sottosegretario Costa: il green pass garantisce la libertà 'Il Green pass non priva di libertà, ma la garantisce e offre ulteriori opportunità. Dobbiamo affrontare questo omento importantissimo con prudenza e non con paura. Il green pass ci offre un ritorno ...

Green Pass obbligatorio dal 5 agosto: ecco dove dovrà essere esibito Green pass obbligatorio per bar e ristoranti, ma solo al chiuso e al tavolo. Ma anche per palestre, cinema, teatri, stadi e concerti. Le discoteche restano chiuse, anche in zona bianca. Cambiano i par ...

