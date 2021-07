“Green pass” obbligatorio, la Meloni a muso duro contro Draghi: «Da lui parole di terrore» (Di venerdì 23 luglio 2021) «parole di terrore». Dal suo profilo Facebook Giorgia Meloni marchia a fuoco le parole pronunciate ieri conferenza stampa da Mario Draghi. Ne considera la «cosa più inquietante» l’aver spacciato per un«invito a morire» la richiesta di maggiori chiarimenti sui vaccini. «I numeri – rileva la leader di FdI – sembrano non contare più». Ha ragione visto che ci dicono che le terapie intensive sono stabilmente sotto controllo. «Ciò nonostante – aggiunge -, il Green pass è diventato il nuovo mantra da imporre. Il resto non conta». Più che scontato, quindi che la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) «di». Dal suo profilo Facebook Giorgiamarchia a fuoco lepronunciate ieri conferenza stampa da Mario. Ne considera la «cosa più inquietante» l’aver spacciato per un«invito a morire» la richiesta di maggiori chiarimenti sui vaccini. «I numeri – rileva la leader di FdI – sembrano non contare più». Ha ragione visto che ci dicono che le terapie intensive sono stabilmente sottollo. «Ciò nonostante – aggiunge -, ilè diventato il nuovo mantra da imporre. Il resto non conta». Più che scontato, quindi che la ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Fico chiede istruttoria su uso Green Pass alla Camera Il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto al Collegio dei Questori un'istruttoria rispetto all'utilizzo del Green Pass all'interno della Camera dei deputati, anche alla luce delle misure adottate ieri dal governo. . 23 luglio 2021

Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio Lombardia e Lazio registrano l'effetto Draghi o effetto 'green pass' sull'andamento della campagna di vaccinazione, dopo il Cdm e la conferenza stampa di ieri. La vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti scrive su ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE D’Amato: “Dopo l’annuncio di Draghi, oltre 38mila prenotazioni per i vaccini” "Una spinta importante in una regione come il Lazio che oggi ha superato le 6,5 milioni di dosi somministrate" ...

Ecco dove servirà il Green pass Green pass: che cosa ha deciso il consiglio dei ministri sull’estensione e che cosa ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. Il decreto prevede, ...

