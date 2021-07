Green pass obbligatorio in Italia dal 6 agosto, tutte le novità del decreto approvato dal governo (Di venerdì 23 luglio 2021) Dai ristoranti al tempo libero, dalle attività sportive ai trasporti; dai vaccini e tamponi alle discoteche. Ecco le nuove regole approvate dal Consiglio dei ministri Leggi su corriere (Di venerdì 23 luglio 2021) Dai ristoranti al tempo libero, dalle attività sportive ai trasporti; dai vaccini e tamponi alle discoteche. Ecco le nuove regole approvate dal Consiglio dei ministri

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - pietroraffa : #Draghi:'Il Green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche'. Da condivide… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - MIBrutus : RT @jacopo_iacoboni: Stasera in piazza Castello a Torino c’è stata una manifestazione non piccola contro il Green Pass di Draghi, con qualc… - Musso___ : @jimmomo : “Sapere che il premier Super Competente ignora la principale questione tecnico-scientifica alla base de… -