Green pass obbligatorio: il boicottaggio dei vigili di Roma (Di venerdì 23 luglio 2021) I vigili urbani di Roma vogliono boicottare il Green pass obbligatorio. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il boicottaggio sarebbe partito nelle chat private dei vigili, nelle quali viene paragonata la nuova misura introdotta dal governo al nazismo. Il segretario del sindacato dei lavoratori della polizia municipale afferma che il paragone con il nazismo è giusto. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021) Iurbani divogliono boicottare il. Secondo quanto riportato dal Messaggero, ilsarebbe partito nelle chat private dei, nelle quali viene paragonata la nuova misura introdotta dal governo al nazismo. Il segretario del sindacato dei lavoratori della polizia municipale afferma che il paragone con il nazismo è giusto.

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - Yazid_gd : @matteosalvinimi Onorevole Salvini, è un Green pass? Perché se lo è,abbiamo un problema. La settimana scorsa ha det… - Loestestest : RT @RadioSavana: Torino in massa contro passaporto sanitario: 'No green pass!' La libertà non va chiesta, va presa! -