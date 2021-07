Green pass obbligatorio dal 6 agosto, tutti i casi previsti dal nuovo decreto Covid (Di venerdì 23 luglio 2021) Proroga dello stato d'emergenza, obbligatorietà del Green pass, cambio dei parametri per la suddivisione in zone rosse, arancioni, gialle e bianche. Questi in sintesi i contenuti del nuovo decreto Covid illustrato nella serata di giovedì in conferenza stampa dal premier Mario Draghi e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Quando diventa obbligatorio il Green pass Il Green pass non sarà obbligatorio per la consumazione al bancone del bar. Sarà invece richiesto dal 6 agosto per ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Proroga dello stato d'emergenza, obbligatorietà del, cambio dei parametri per la suddivisione in zone rosse, arancioni, gialle e bianche. Questi in sintesi i contenuti delillustrato nella serata di giovedì in conferenza stampa dal premier Mario Draghi e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Quando diventailIlnon saràper la consumazione al bancone del bar. Sarà invece richiesto dal 6per ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Salvini contro Draghi sui vaccini: 'Invitare alla prudenza non è invitare a morire' Draghi "gela" Salvini anche sulla libertà - Dopo aver chiesto con i suoi ministri in Cdm di limitare il più possibile l'obbligo di Green pass, ripete più volte la parola "libertà", come principio ...

Scaricare il Green Pass Covid: tutti i modi per ottenerlo subito Decreto Covid: obblighi Green Pass dal 6 agosto 22 Luglio 2021 In vista dei nuovi obblighi dal 6 agosto che richiedono di avere sempre con sé il green pass Covid , la cosa più semplice è scaricarlo in formato elettronico ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green pass per ristoranti al chiuso ed eventi. Stato di emergenza per tutto l’anno Green pass obbligatorio, dal 6 agosto, per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Certificazione verde anche per palestre e teatri, cinema e manifestazioni sportive e cu ...

Green pass, obbligo dai 12 anni in su: ecco tutti i particolari ROMA – Scatta dall’età di 12 anni l’obbligo del Green pass introdotto dal decreto legge Covid approvato in Consiglio dei ministri. Sono esclusi coloro che per età non possono fare il vaccino e quindi ...

