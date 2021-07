Green pass obbligatorio, “centralini ingolfati per richieste” (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) – “I centralini sono ingolfati” per le richieste relative al Green pass in Italia, “però c’è una grande sensibilizzazione. Anche il ministro” Roberto Speranza “è venuto in visita al 1500 la scorsa settimana e sta cercando di rafforzare anche in termini di staff questo e altri servizi, proprio per rispondere a quelli che sono le esigenze, i dubbi e le domande dei cittadini su questo”. Così Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, rispondendo alle domande durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid della Cabina di regia. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) – “Isono” per lerelative alin Italia, “però c’è una grande sensibilizzazione. Anche il ministro” Roberto Speranza “è venuto in visita al 1500 la scorsa settimana e sta cercando di rafforzare anche in termini di staff questo e altri servizi, proprio per rispondere a quelli che sono le esigenze, i dubbi e le domande dei cittadini su questo”. Così Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, rispondendo alle domande durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid della Cabina di regia. ...

Advertising

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - MarcoLumini : RT @ilruttosovrano: Salvini doveva vaccinarsi ad agosto come disse per 'non saltare la fila', ma appena saputo che senza green pass non si… - Raffael74738563 : RT @deidda: Obbligo Green Pass per gli italiani, ma per noi deputati, il Presidente Fico (5 Stelle) dice NO. Ma non erano loro l'Anticasta?… -