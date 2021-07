Green Pass obbligatorio a scuola: ecco il primo istituto che pretende il certificato verde per tutti (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Green Pass è la parola più cercata del giorno, gli italiani si chiedono quando e in quali occasioni sarà indispensabile. Ieri sera Mario Draghi assieme con il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha esposto i punti cardini del nuovo Decreto Legge nel quale l’uso del Green Pass è stato ampliato. I chiarimenti sono stati fatti su svariati punti eccetto su un paio che sono stati affrontati – in parte – durante le domande post-conferenza stampa. I temi più caldi sono stati principalmente due: le scuole e i tamponi gratuiti. Leggi anche: Quanto dura il Green Pass e come ottenerlo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilè la parola più cercata del giorno, gli italiani si chiedono quando e in quali occasioni sarà indispensabile. Ieri sera Mario Draghi assieme con il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha esposto i punti cardini del nuovo Decreto Legge nel quale l’uso delè stato ampliato. I chiarimenti sono stati fatti su svariati punti eccetto su un paio che sono stati affrontati – in parte – durante le domande post-conferenza stampa. I temi più caldi sono stati principalmente due: le scuole e i tamponi gratuiti. Leggi anche: Quanto dura ile come ottenerlo ...

