Green pass, l'obbligo scatta dai 12 anni. Ecco le regole sui "colori" delle Regioni e le nuove misure (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Green pass è necessario anche per i bambini? scatta dai 12 anni d’età l’obbligo della "carta verde" introdotto dal decreto legge Covid approvato in Consiglio dei ministri. Lo spiegano fonti... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilè necessario anche per i bambini?dai 12d’età l’della "carta verde" introdotto dal decreto legge Covid approvato in Consiglio dei ministri. Lo spiegano fonti...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - pietroraffa : #Draghi:'Il Green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche'. Da condivide… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - Esmeralda_1965 : RT @PoliticaPerJedi: Fiducia sulla giustizia e green pass contro il covid. Adesso vediamo se Salvini e Conte sono uomini o quaquaraquà. - IvoAyrton : RT @gustinicchi: legge approvata dalle due camere e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. E infatti, Il testo del DPCM di Draghi, per scritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Lavorano solo i vaccinati? Confindustria frena, per Ichino si può ... sulle pagine del Foglio, è Marco Bonometti, bresciano, presidente di Confindustria Lombardia, il quale conferma che 'Confindustria si augura che tutti i lavoratori abbiano il Green Pass, che tutti ...

Gelmini: "Green pass per scongiurare chiusure e coprifuoco" Così, in un'intervista al 'Corriere della Sera', la ministra degli Affari regionali "Il green pass serve a scongiurare nuove chiusure, a evitare il coprifuoco, ad aumentare la capienza all'aperto di stadi e impianti sportivi. E grazie al pass i vaccinati aumenteranno". Lo afferma, in un'...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green pass: tutte le restrizioni dal 6 agosto Basta una sola dose o, in alternativa, un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, o un documento, valido 6 mesi, che attesti la guarigione dal Covid.

Green pass, quando serve e quando no: previste multe fino a 1.000 euro Da venerdì 6 agosto il green pass diventerà obbligatorio in Italia per svolgere alcune attività, con l'introduzione di nuove regole e criteri per l'accesso a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre ...

... sulle pagine del Foglio, è Marco Bonometti, bresciano, presidente di Confindustria Lombardia, il quale conferma che 'Confindustria si augura che tutti i lavoratori abbiano il, che tutti ...Così, in un'intervista al 'Corriere della Sera', la ministra degli Affari regionali "Ilserve a scongiurare nuove chiusure, a evitare il coprifuoco, ad aumentare la capienza all'aperto di stadi e impianti sportivi. E grazie ali vaccinati aumenteranno". Lo afferma, in un'...Basta una sola dose o, in alternativa, un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, o un documento, valido 6 mesi, che attesti la guarigione dal Covid.Da venerdì 6 agosto il green pass diventerà obbligatorio in Italia per svolgere alcune attività, con l'introduzione di nuove regole e criteri per l'accesso a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre ...