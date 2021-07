Green pass, le nuove regole del decreto Covid: certificato obbligatorio per ristoranti al chiuso (Di venerdì 23 luglio 2021) Green pass, le nuove regole del decreto Covid. Il Consiglio dei ministri sta per approvare il decreto che contiene le nuove norme per l’uso del Green pass: il certificato sarà necessario per entrare in bar e ristoranti al chiuso, ma solo al tavolo. Ma sarà anche richiesto per i grandi eventi e per andare al teatro, al cinema, in palestra e nei musei. Il Consiglio dei ministri darà il via libera al nuovo decreto Covid, che contiene anche ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 23 luglio 2021), ledel. Il Consiglio dei ministri sta per approvare ilche contiene lenorme per l’uso del: ilsarà necessario per entrare in bar eal, ma solo al tavolo. Ma sarà anche richiesto per i grandi eventi e per andare al teatro, al cinema, in palestra e nei musei. Il Consiglio dei ministri darà il via libera al nuovo, che contiene anche ...

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - quinonsischerza : RT @runner_me_: I ragazzi, pensate ai ragazzi cazzo! Obbliggo di green pass dal 6 agosto prenotazione prima dose da settembre. - SacroExcel : RT @siriomerenda: @matteosalvinimi Green Pass per entrare nei bar? Non scherziamo... -