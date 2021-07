Green pass Italia, cosa cambia dal 6 agosto (Di venerdì 23 luglio 2021) Entrerà in vigore il 6 agosto il nuovo decreto Covid firmato dal Consiglio dei ministri che delinea, tra le altre cose, anche i nuovi ambiti di applicazione del Green pass. In base al nuovo decreto, riassume Altroconsumo, scatta l’obbligo del Green pass, “anche se rilasciato dopo una sola dose, in tutti i luoghi al chiuso dove ci si può sedere a un tavolo. No quindi per bere un caffè al bancone del bar, sì invece per ristoranti, tavole calde e gli stessi bar se ci si siede al tavolo (sempre al chiuso). Green pass obbligatorio anche per entrare in cinema, teatri, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Entrerà in vigore il 6il nuovo decreto Covid firmato dal Consiglio dei ministri che delinea, tra le altre cose, anche i nuovi ambiti di applicazione del. In base al nuovo decreto, riassume Altroconsumo, scatta l’obbligo del, “anche se rilasciato dopo una sola dose, in tutti i luoghi al chiuso dove ci si può sedere a un tavolo. No quindi per bere un caffè al bancone del bar, sì invece per ristoranti, tavole calde e gli stessi bar se ci si siede al tavolo (sempre al chiuso).obbligatorio anche per entrare in cinema, teatri, ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Giorgia Meloni a valanga contro Roberto Burioni: "Chiusi come sorci? Questa non è scienza. Vergognoso" 'Questa non è scienza, è vergognoso': Giorgia Meloni a valanga contro Roberto Burioni dopo un tweet del virologo contro i no vax. Ma procediamo con ordine. Dopo la notizia del Green pass obbligatorio per accedere a una serie di luoghi, come i ristoranti al chiuso, Burioni - soddisfatto per la misura decisa dal governo - ha scritto: 'Propongo una colletta per pagare ai no ...

Campania, effetto Green pass: è subito boom di vaccinazioni, 10mila richieste in un giorno Si impennano in Campania le adesioni dei cittadini al portale per la somministrazione della prima dose del contro il. 'La media - spiega Massimo Bisogno , dell'Unità di Crisi regionale - era nelle ...

Covid, Europa rafforza difese e promuove vaccini a fronte di minaccia variante Delta ROMA (Reuters) - Per contrastare la crescente minaccia della variante Delta del coronavirus, sempre più paesi europei hanno rafforzato le loro difese, tentando di spingere sempre più persone a vaccina ...

