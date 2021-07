Green pass Italia, cosa cambia dal 6 agosto (Di venerdì 23 luglio 2021) Entrerà in vigore il 6 agosto il nuovo decreto Covid firmato dal Consiglio dei ministri che delinea, tra le altre cose, anche i nuovi ambiti di applicazione del Green pass. In base al nuovo decreto, riassume Altroconsumo, scatta l’obbligo del Green pass, “anche se rilasciato dopo una sola dose, in tutti i luoghi al chiuso dove ci si può sedere a un tavolo. No quindi per bere un caffè al bancone del bar, sì invece per ristoranti, tavole calde e gli stessi bar se ci si siede al tavolo (sempre al chiuso). Green pass obbligatorio anche per entrare in cinema, teatri, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Entrerà in vigore il 6il nuovo decreto Covid firmato dal Consiglio dei ministri che delinea, tra le altre cose, anche i nuovi ambiti di applicazione del. In base al nuovo decreto, riassume Altroconsumo, scatta l’obbligo del, “anche se rilasciato dopo una sola dose, in tutti i luoghi al chiuso dove ci si può sedere a un tavolo. No quindi per bere un caffè al bancone del bar, sì invece per ristoranti, tavole calde e gli stessi bar se ci si siede al tavolo (sempre al chiuso).obbligatorio anche per entrare in cinema, teatri, ...

