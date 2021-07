Green pass Italia, cosa cambia dal 6 agosto (Di venerdì 23 luglio 2021) Entrerà in vigore il 6 agosto il nuovo decreto Covid firmato dal Consiglio dei ministri che delinea, tra le altre cose, anche i nuovi ambiti di applicazione del Green pass. In base al nuovo decreto, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Entrerà in vigore il 6il nuovo decreto Covid firmato dal Consiglio dei ministri che delinea, tra le altre cose, anche i nuovi ambiti di applicazione del. In base al nuovo decreto, ...

Advertising

Rinaldi_euro : È necessaria un’applicazione specifica per leggere il codice QR sul green pass e poter verificare la corrispondenza… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - deidda : Obbligo Green Pass per gli italiani, ma per noi deputati, il Presidente Fico (5 Stelle) dice NO. Ma non erano loro… - IvanRettore : @AdrianoAguzzi @bastaCasta E allora, perché lo fanno in Austria lo si deve fare comunque dovunque?! Vedi di studiar… -