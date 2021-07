Green Pass, in caso di violazione o mancato possesso, sanzione fino a 1000 euro (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal 6 agosto il Green Pass sarà necessario per sedersi ai tavoli di bar e ristoranti al chiuso e accedere a eventi sportivi e spettacoli, cinema, palestre, piscine, fiere e congressi. Sufficiente una dose di vaccino, oppure un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o essere guariti dall'infezione da Covid da non più di sei mesi. Per chi è in possesso della certificazione, la quarantena in caso di contatto con un positivo sarà più breve. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal 6 agosto ilsarà necessario per sedersi ai tavoli di bar e ristoranti al chiuso e accedere a eventi sportivi e spettacoli, cinema, palestre, piscine, fiere e congressi. Sufficiente una dose di vaccino, oppure un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o essere guariti dall'infezione da Covid da non più di sei mesi. Per chi è indella certificazione, la quarantena indi contatto con un positivo sarà più breve. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Così si evitano nuove chiusure e il ritorno al coprifuoco, spiega la ministra Gelmini Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha detto con durezza nella conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto che introduce il Green Pass obbligatorio dal prossimo 6 agosto sopra i 12 ...

Liguria, effetto Green pass: prenotazioni per i vaccini raddoppiate Genova " L'impennata dei contagi arriva anche in Liguria e fa paura. Ma a fare un balzo sono anche le nuove prenotazioni dei vaccini, per effetto delle notizie sul Green pass: ieri sono stati circa 5.500 i liguri che si sono prenotati tramite il portale di Liguria digitale in poche ore, mentre nei giorni precedenti il dato medio era di poco superiore alle 2.000 ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE I No Vax non ci stanno, in migliaia in piazza contro il green pass: “Non siamo cavie” TORINO – Si è riempita di persone questa sera Piazza Castello a Torino per il No paura Day, manifestazione lanciata due giorni fa via internet per protestare contro il Green pass e l’obbligo vaccinale ...

Green Pass obbligatorio: 1 italiano su 4 rinuncerà al ristorante secondo Coldiretti Secondo Coldiretti, sono circa 14 milioni gli italiani che, senza tampone negativo, non potranno accedere al ristorante o al bar al chiuso.

