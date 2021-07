Green pass, Giorgia Meloni alla Versiliana: "Le parole di Draghi efficaci ma imprudenti" (Di venerdì 23 luglio 2021) Marina di Pietrasanta (Lucca), 23 luglio 2021 - Le affermazioni di Draghi sono efficaci ma imprudenti. Draghi ieri ha detto che l'invito a non vaccinarsi è invito a morire. Se sei per l'obbligo ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 luglio 2021) Marina di Pietrasanta (Lucca), 23 luglio 2021 - Le affermazioni disonomaieri ha detto che l'invito a non vaccinarsi è invito a morire. Se sei per l'obbligo ...

Advertising

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - mazzolenigiova1 : RT @NicolaPorro: Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha raccontato alcu… - alberto_bottini : RT @Phastidio: Abbiamo anche le gemelle Meloni. Importante è non prendere nessuna di loro sul serio. Quando Giorgia Meloni era favorevole… -