Green pass europeo, come funziona per bambini e minorenni? (Di venerdì 23 luglio 2021) La certificazione verde per viaggiare e partecipare a eventi sarà obbligatoria per i minori dai 2 anni in su. Ma sotto i sei anni non sarà obbligatorio fare il tampone. I ragazzi dai 12 ai 17 potranno ottenere il certificato anche con l’avvenuta vaccinazione Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 luglio 2021) La certificazione verde per viaggiare e partecipare a eventi sarà obbligatoria per i minori dai 2 anni in su. Ma sotto i sei anni non sarà obbligatorio fare il tampone. I ragazzi dai 12 ai 17 potranno ottenere il certificato anche con l’avvenuta vaccinazione

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - SardusAutocton : RT @barbarab1974: Il valore giuridico del Green pass è : carta igienica ?? sporca . Ora, o si danno una regolata e iniziano a dire la veri… - piero636 : RT @LaVeritaWeb: Un fallimento provare a imporre a tutti l'immunizzazione passando per il pasticcio green pass. Sarebbe meno ipocrita presc… -